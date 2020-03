Kreis will in Gondenbrett 1200 pro gepflanzten neuen Baum ausgeben : Guter Baum ist teuer

Kreis will in Gondenbrett 1200 pro gepflanzten neuen Baum ausgeben

Gondenbrett Wenn ein Baum fällt, ist der Aufschrei meist groß. Mehr Grün an Straßen und in Dörfern, fordern auch die Bürger. Doch zum Nulltarif gibt’s die Bepflanzung nicht, wie ein Beispiel aus Gondenbrett zeigt.

1200 Euro – so viel kostet die Vorbereitung, Lieferung, Pflanzung und Pflege eines einzigen Baumes derzeit. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein berechnet. Und an der frisch sanierten Ortsdurchfahrt Gondenbrett fehlt nicht nur eine Pflanze, sondern gleich Dutzende. Mehr als 1000 Quadratmeter gilt es an den Kreisstraßen 180 und 181 zu bepflanzen, 29 Bäume zu setzen.