Bildung : Weniger Neuanmeldungen am Biesdorfer Gymnasium – woran liegt es?

Jüngste Schwankungen bei den Anmeldezahlen am Biesdorfer Gymnasium bereiten der Schulleitung keine Sorgen. Dass immer mehr Schüler nach Bitburg wechseln, bewahrheitet sich nicht. Allerdings könnte die Pandemie ein Grund für die Entwicklung sein.

Von Frank Auffenberg

Die großen Ferien neigen sich dem Ende zu. Nur noch wenige Tage, dann wird bereits zum zweiten Mal ein neues Schuljahr unter Pandemie-Bedingungen starten. Auch das St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf wird dann wieder 49 neue Kinder und Jugendliche begrüßen können. „Es sind deutlich weniger Schülerinnen und Schüler als im letzten Jahr“, sagt Schulleiter Jürgen Gieraths. „Im letzten Jahr konnten wir aufgrund der Anmeldungen drei Klassen bilden, im kommenden Schuljahr werden wir nur mit zwei fünften Klassen starten“, ergänzt er.

Die aktuelle Entwicklung ist für die Schule keine Ausnahmeerscheinung. Die Anmeldezahlen in den vergangenen Jahren hätten stark geschwankt, sagt Gieraths. Hierfür gebe es zahlreiche Gründe, die sicherlich je nach Jahr stärker oder weniger stark zum Tragen kämen: „Manchmal ist es das Leistungsvermögen, dann wiederum die Präferenz der Kinder oder ihr Wunsch, mit Freunden und Freundinnen die gleiche Schule zu besuchen.“

Bei der Entscheidung für oder gegen eine Schule könnten aber auch die Zusatzangebote, die Beförderungsmöglichkeiten, Umbaumaßnahmen und vieles mehr eine Rolle spielen, vermutet Gierath. Nicht von der Hand zu weisen sei dabei eine gewisse Bewegung im Eifelkreis durch die Schaffung zusätzlicher Bildungsangebote wie dem gymnasialen Zweig der St.Matthias-Schule in Bitburg oder mitunter der Schule in Speicher.

Die Anmeldezahlen der St.-Matthias-Schule wiederum deuten nur bedingt darauf hin, dass potenzielle Biesdorfer Schüler dort-hin abgezogen werden, während dort nämlich die Zahl sinkt, ist sie in Bitburg konstant. „In die neue Klassenstufe 5 haben wir 156 Schüler und Schülerinnen aufgenommen“, sagt Joachim Schmitt, kommissarischer Direktor der Kooperativen Gesamtschule des Bistums Trier. Dies seien etwa so viele wie in den vorangegangenen Jahren. „Als private Schule sind wir reglementiert bezüglich der Schüleraufnahme“, erklärt Schmitt. „Wir hatten in den letzten Jahren stets einige Bewerber mehr als wir letztendlich aufgenommen haben.“ Bezüglich der Schülerzahlen erkenne er keine gravierenden Veränderungen. Eine mutmaßliche Massenabwanderung von Biesdorf nach Bitburg ist also eher unwahrscheinlich.

Der Biesdorfer Schulleiter Gieraths wiederum schätzt, dass die Pandemie eine Rolle bei der Entwicklung spiele: „Es hat wesentlich weniger Anmeldungen gegeben, was sicherlich auch durch Corona bedingt ist, denn viele können das Leistungsvermögen nicht so richtig einschätzen, nachdem viele Wochen Fernunterricht stattgefunden hat.“

Die jüngsten Entwicklungen bei den Klassenbesetzungen des Staatlichen Eifel-Gymnasiums in Neuerburg legen einen Zusammenhang mit der Pandemie ebenfalls nahe. Die Schule bietet Unterricht in der Sekundarstufe 1 ab der siebten Jahrgangsstufe an. Schulleiter Jens Kemper: „Pandemie-Effekte spielen sicherlich eine Rolle: So ist der ein oder andere schon in Erwägung gezogene Schulabgang aufgrund der vorherrschenden Unsicherheit vom letzten Jahr ins Jahr 2021 mitgenommen worden und trifft uns jetzt verspätet.“

Auch an anderer Stelle schlage sich Corona in der Entwicklung der Jahrgangsstärken nieder. „Deutlich mehr Schülerinnen und Schüler haben von der Möglichkeit des freiwilligen Zurücktretens in die nächst niedrigere Klassenstufe Gebrauch gemacht.“ Auch die Zahl der Schulabgänger in der Oberstufe sei außergewöhnlich hoch, sagt Kemper. Wie in Biesdorf sei auch in Neuerburg der neue Jahrgang, hier in den siebten Klassen, kleiner geworden – 27 junge Leute wurden angemeldet, acht weniger als noch im Vorjahr.

Generell habe in den letzten Jahren der Trend zum Gymnasium zugenommen, erklärt Kemper weiter. „Dass unsere Schule erst ab der Klassenstufe 7 besucht werden kann und die Kinder zuvor die Klassen 5 und 6 der benachbarten Grund- und Realschule Neuerburg, mit der wir in Kooperation eine Art ‚gemeinsame Orientierungsstufe’ anbieten, schreckt leider viele Eltern ab, deren Kinder eine gymnasiale Empfehlung erhalten haben.“

Sorgen um den Fortbestand des Eifel-Gymnasiums hat er nicht: „Unsere Schule wird von einem soliden Fundament getragen und ist absolut zukunftssicher. Wichtige Säulen sind neben unserer Hauptfunktion als klassisches Gymnasium der Internats- und Sprachkursbereich sowie die Erwachsenenbildung des hausinternen Kollegs.“

Gieraths nimmt die Bewegungen ebenfalls gelassen: