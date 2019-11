Bildung : Gymnasium lädt zum Infoabend ein

Bitburg Das Staatliche St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg bietet einen Informationsabend zur gymnasialen Oberstufe für Eltern, Erziehungsberechtigte und interessierte Schüler am Mittwoch, 27. November, ab 19.30 Uhr in seiner neuen Mensa an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Themen sind unter anderem die grundsätzlichen Besonderheiten der Mainzer Studienstufe (MSS) im Vergleich zur Mittelstufe, die Fächerwahlmöglichkeiten sowie das Schulprofil des St.-Willibrord-Gymnasiums.