Spende : Gymnastikdamen unterstützen „Bitburger Klappschmier“

Die Kyllburger „Montagsfrauen“ Abteilung Frauengymnastik des SVK Kyllburg unterstützt die „Bitburger Klappschmier“ des DRK-Kreisverbandes Bitburg-Prüm e.V. Jeden Montag treten ca. 20 Kyllburger Frauen in der Turnhalle der Grundschule Kyllburg zur Gymnastikstunde an. Aber nicht nur Sport und Geselligkeit stehen im Vordergrund, sondern auch soziales Engagement. Anlässlich der jährlichen Nikolausfeier wurde auch in diesem Jahr für einen guten Zweck gesammelt und gespendet. 250,-Euro können nun der „Bitburger Klappschmier“ zugute kommen. Jetzt war die Spendenübergabe an das „Klappschmierteam“ in “Limbourgs Garten“. Dieses ganz besondere Projekt wird im Bitburger Mehrgenerationenhaus des DRK umgesetzt . Seit einem Jahr schmieren jeden Donnerstag, früh am Morgen, Senioren und Seniorinnen der Wohnanlage „Limbourgs Garten“ fast 300 Butterbrote für die Schüler der Bitburger Grundschule Süd. Mit dem Geld der Kyllburger Gymnastikgruppe können wieder viele Brote gemacht werden. Das freut Jung und Alt. Ohne Spenden und den ehrenamtlichen Einsatz des „Klappschmierteams“ könnte das intergenerative Projekt nicht finanziert werden. Der Kreisverband Bitburg Prüm e.V. stellt Räumlichkeiten und hauptamtliche Unterstützung zur Verfügung. Informationen gibt es beim DRK-Mehrgenerationenhaus Andrea Becker Tel: 06561 / 6020 314 andrea.becker @drk-bitburg.de Andrea Kalkes Tel: 06561 / 6020 333 andrea.kalkes@drk-bitburg.de Foto v.l.n.r.: Leiterin der Abteilung Frauengymnastik Inge Linnemeyer, Marlene Müller , Andrea Kalkes, Doris hubert, Anita Kypke,Gertrud Clemens. Stefan Ezstergombie, Andrea BEcker, Elfriede Kellner, Corry van Poppel, Übungsleiterin SVK Waltraud Weinandy-Jakobs Schatzmeisterin SVK Rosi Syre. Foto: TV/Andrea Becker