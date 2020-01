Sport : Gymnastikkurs in Hermesdorf

Wißmannsdorf (red) Die DJK Wißmannsdorf bietet einen Gymnastikkurs immer mittwochs, um 19 Uhr in der Turnhalle der Weisteifelwerke in Hermesdorf an. Hier sind noch Plätze frei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken