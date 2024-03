Ärztliche Versorgung Warum die Prümer Gynäkologin Katharina Keisers bald auch in Wittlich praktiziert

Wittlich/Prüm · Die Prümer Frauenärztin Katharina Keisers eröffnet einen zweiten Praxis-Standort in Wittlich. Und beruhigt alle, die sich um die Versorgung in der Abteistadt Gedanken machen: Sie bleibt am Johannismarkt.

22.03.2024 , 06:51 Uhr

Demnächst hat sie nicht nur in Prüm Sprechstunde, sondern auch in Wittlich: Frauenärztin Katharina Keisers. Foto: Fritz-Peter Linden

Von Fritz-Peter Linden Redakteur in der Eifel