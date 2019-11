WOLSFELD : Halbe Million Euro für die Grundschulen im Bitburger Land

WOLSFELD Im Rahmen des Programms „Digitalpakt Schulen 2019 bis 2024“ soll eine halbe Million Euro in die Grundschulen im Bitburger Land investiert werden.

Die grüne Tafel ist ein Auslaufmodell. Zwar ist sie nach wir vor noch in den meisten Klassenzimmern vorhanden, doch wird sie nach und nach durch interaktive Whiteboards, also digitale Tafeln, abgelöst. Viele Grundschulen hinken dieser Entwicklung noch hinterher. In der VG Bitburger Land soll sich das nun ändern. In seiner jüngsten Sitzung hat der Ausschuss für Schulen, Jugend und Kultur beschlossen, in die digitale Infrastruktur zu investieren.