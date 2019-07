Verkehrssperrung Bitburg : Halbseitensperrung der Trierer Straße

Bitburg ( Wegen Montagearbeiten wird am Freitag, 26. Juli, in Höhe des Anwesens Trierer Straße 36 (Telekom-Shop) ein Kranwagen aufgestellt. Aus diesem Grund werden am 26. Juli von 8 bis 12 Uhr der Gehweg komplett und die Fahrbahn der Trierer Straße im betroffenen Bereich halbseitig für den Verkehr gesperrt.

