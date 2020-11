Straßen : Sperrung noch bis Jahresende

Bitburg-Masholder In der Straße Am Bittenbach in Bitburg-Masholder erfolgen zurzeit Tief- und Rohrbauarbeiten im Rahmen der Baumaßnahme „Bitburg Nord-Süd-Trasse“ zur Verlegung einer Erdgasleitung. Deshalb ist eine halbseitige Sperrung bzw. Einengung der Fahrbahn eingerichtet.

