Wanderung : Rundwanderung bei Bleialf

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm, startet am Samstag, 5. September, zu einer etwa zehn Kilometer langen mittelschweren Wanderung von Bleialf auf dem Wanderweg Nr. sechs über die Winterscheider Mühle, Großlangenfeld, durch das Alfbachtal zum Ausgangspunkt wieder zurück.

Treffen ist um 13 Uhr am Rathausplatz in Prüm. Von dort geht es in privaten Autos zum Ausgangspunkt, dem Marktplatz in Bleialf, weiter. Mitfahrgelegenheit zum Preis von drei Euro ist gegeben.