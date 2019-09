Wanderung : Wanderung um den Hirschbergsattel

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm, lädt für Samstag, 14. September, zu einer etwa neun Kilometer langen Wanderung ein. Wanderführerin Angelika Uhlir begleitet die Teilnehmer bei einer leichten bis mittelschweren Wanderung rund um den Ort Birgel.

Start ist an der Bielenhofer-Alm. Von dort es es rund um den Hirschbergsattel. Treffen ist um 13 Uhr am Rathausplatz in Prüm. Mitfahrgelegenheit ist zum Betrag von 3,50 Euro gegeben.