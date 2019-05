Wanderung : Rundwanderung um Schönberg

Bleialf (red) Der Eifelverein Bleialf veranstaltet am Sonntag, 19. Mai, eine Halbtageswanderung in Schönberg in Belgien. Treffen ist um 13.30 Uhr am Marktplatz in Bleialf. Von dort aus geht es in privaten Autos nach Schönberg.

Fahrtkosten für Mitfahrer: Erwachsene 1.20 Euro, Kinder 0,60 Euro. Die Rundwanderung ist etwa acht Kilometer lang.

Am Mittwoch, 5. Juni, lädt der Eifelverein Bleialf-Schneifel zu einer Ausflugsfahrt zu den Dauner Maaren ein. Abfahrt ist mit dem Bus um 13 Uhr ab Markplatz Bleialf.

Von dort aus geht es zu den DaunerMaaren, wo eine Wanderung um das Weinfelder Maar geplant ist.

Anschließend ist eine Einkehr in Schalkenmehren vorgesehen.