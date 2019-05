Wanderu : Eifelverein wandert um Oberlascheid

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm startet am Samstag, 1. Juni, zu einer Halbtageswanderung. Die Tour ist etwa zehn Kilometer lang. Die Wanderführer Ulrike und Theo Babitsch führen die Teilnehmer bei einer leichten bis mittelschweren Tour in die Schneifel rund um Oberlascheid.

Start ist in Oberlascheid an der St- Stephan-Kirche. Von dort aus geht es in Richtung Schäferhof durch Täler, über Höhen mit Weitblick Richtung Radscheid und zurück zum Startpunkt.