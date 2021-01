Kostenpflichtiger Inhalt: Ausblick : Südeifel setzt Hallenbad oben auf die Prioritätenliste

Im Haushalt eingeplant sind auch 410000 Euro für die Sanierung des Hallenbads in Irrel. Damit erfüllt die VG Südeifel die Voraussetzung für die rund 3,7 Millionen Euro, die der Bund aus einem Sonderprogramm für kommunale Einrichtungen als Zuschuss zugesichert hat. Foto: Uwe Hentschel

Südeifel Die Sanierung des Hallenbades in Irrel ist eines der großen Projekte, die im Jahr 2021 in der Verbandsgemeinde Südeifel vorangetrieben werden sollen. Weitere Vorhaben sind die Digitalisierung der Verwaltung, Feuerwehrhäuser, erneuerbare Energien und die Kläranlage in Mettendorf.