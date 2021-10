Brauchtum : Halloween: Troulichter zum Selbsternten - Bauer aus der Eifel bietet gratis Rüben an

Speicher/Preist Der Landwirt Thomas Schilling hat bei Speicher ein Rübenfeld angelegt. Gegen eine Spende können sich Bürger dort für den Bau von Troulichtern bedienen.

Halloween steht vor der Tür. Und aus einigen Vorgärten grinsen uns schon die Kürbisfratzen entgegen. Der Brauch stammt ursprünglich aus Irland, hat sich aber zunächst in die Vereinigten Staaten und nun auch in der Eifel verbreitet. Und dabei auch eine traditionelle Variante der Gemüsefratzen verdrängt: das Troulicht.

Rüben-Lichter: Geister vertreiben auf Art der Eifel

Kostenlos: Rübenfeld zwischen Orenhofen und Speicher ist bereit

Der Eifeler Bauer stellt jetzt sein Rübenfeld an der Kreisstraße 39 zwischen Orenhofen und Speicher zur Verfügung. Jeder der will, kann sich dort gratis eine Runkel zum Troulichtbau ernten. Und es sind wahrlich genug für alle da. Wer dabei noch etwas Gutes tun will, kann ein paar Münzen oder Scheine in eine dort angebrachte Spendenbox werfen. Das Geld soll den Opfern der Flutkatastrophe in der Eifel zugute kommen.