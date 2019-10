Unterhaltung : Halloween im Haus der Jugend

Prüm Das Haus der Jugend wird sich am Donnerstag, 31. Oktober, wieder in einen geheimnisvollen Ort verwandeln, an dem sich viele Schlossgespenster, Geister, Vampire, Hexen und allerhand Spinnen herumtummeln werden.

Um 15.30 Uhr beginnt dann nämlich wieder die große Halloweenparty für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Bis 18.30 Uhr erwarten die jungen Besucher schauerliche Musik, gruselige Spiele und vieles mehr auf dem Programm. Alle verkleideten Geistergäste nehmen an einem Kostümwettbewerb teil. Bei der Prämierung wird besonders auf selbstgemachte Verkleidungen und originell geschminkte Gesichter geachtet. Der Eintritt kostet zwei Euro.