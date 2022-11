Gruselspaß : Halloween-Shopping in Bitburg - Tausende Besucher streifen durch die gruselige Fußgängerzone

Foto: Hoeser Rudolf 56 Bilder Halloween-Shopping in Bitburg – Tausende Besucher streifen durch die gruselige Fußgängerzone

Bitburg Am Montag zog es viele Menschen nach Bitburg zum großen Halloween-Shopping. Was dort los war und was besonders gut ankam.

Schaurig-schönes Einkaufsvergnügen: Am Montagabend kamen tausende Besucher zum Halloween-Shopping nach Bitburg. Die Fußgängerzone und Trierer Straße waren voller Menschen, so wie zu besten Beda-Markt-Zeiten.

Das lag wohl mit an den Rahmenbedingungen, die sich an diesem Abend boten. Die Begeisterung für das Gruselthema Halloween mit seinen bunten Möglichkeiten und das Schlüpfen in Kostüme und Masken, die angenehm warme und trockene Witterung, das Programm des ausrichtenden Gewerbevereins und die bis 22 Uhr geöffneten Geschäfte: Alles zusammen machte die Veranstaltung zu einem Renner, der auch von vielen amerikanischen Besuchern genutzt wurde.