Einkaufserlebnis Halloween-Shopping erstmals mit Kostümwettbewerb

Bitburg · Am Dienstag ist wieder Zeit fürs Halloween-Shopping in Bitburg. Die Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet und die Innenstadt ist gepflastert mit Essens- und Getränkeständen. Was sonst noch zum Vergnügen lockt.

30.10.2023, 11:04 Uhr

Die Mitglieder der Gruppe „Haunted House“ sorgen wie hier im Jahr 2021 in der Bitburger Innenstadt beim Halloween-Shopping wieder für ein bisschen Gänsehaut. Foto: Matthias Willems