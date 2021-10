Handel : Schaurig-schönes Wochenende

Bitburg Alle Bitburger und Gäste der Stadt sind am Samstag, 30., und Sonntag, 31. Oktober, zu einem Einkaufserlebnis der besonderen Art eingeladen. Im Rahmen des Bitburger Stadtmarketings organisieren der Bitburger Einzelhandel und die Gastronomie an diesem Wochenende die Halloween-Einkaufstage in der entsprechend dekorierten Fußgängerzone und der Trierer Straße.

Es gibt viel Programm für die Kleinen, das traditionelle Kürbisschnitzen und mit den „Kopflosen“ beim Verkaufsoffenen Sonntag (von 13 bis 18 Uhr) auch einen Walking-Act.

Am letzten Oktober-Wochenende gibt es Halloween-Punsch, Glühwein, Geistergebäck, und Vieles mehr. Reibekuchen, Bratwurst und Co. werden natürlich ebenso angeboten wie die kulinarischen Genüsse der heimischen Gastronomie.

Und der Einzelhandel ist mit seinem reichhaltigen Warensortiment für den Ansturm von Kauflustigen bestens gewappnet.