Nur kurzzeitig eingerichtet Halteverbot am Rautenberg wieder aufgehoben

(ct)Das kurzzeitig eingerichtete Halteverbot am Rautenberg (der TV berichtete) ist wieder aufgehoben worden. Es war am Montag am Rautenberg eingerichtet worden und betraf teilweise beide Straßenseiten. Schon da kündigte der Pressesprecher der Stadt Bitburg, Werner Krämer, an, dass es nicht für lange Dauer, sondern nur kurzfristig sei. Tatsächlich wurden am Montag nur „ein paar Ausbesserungsarbeiten“ an der Fahrbahn erledigt.