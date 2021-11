Kultur in Bitburg : Haltung, Herz und Charisma - Sky du Mont zu Gast bei Herbert Fandels Talkreihe Einblicke

Herbert Fandel und Sky du Mont plauderten sich mit Witz und Tiefgang durch den Abend. Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg Herbert Fandel hat in seiner Talkreihe den Schauspieler Sky du Mont begrüßen dürfen. Eigentlich sollte der Schauspieler schon im März 2020 kommen - zwei Tage vor dem Termin musste der Besuch wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Später als gedacht, dafür aber unvergesslich: Der Bitburger Kulturamtschef Herbert Fandel hat endlich in seiner Talkreihe Einblicke den Schauspieler Sky du Mont begrüßen können. Nur ein weiterer Hochkaräter in der illustren Gästeschar? Das trifft es nicht ganz: mit einem bestens aufgelegten Gastgeber und einem an Charisma kaum zu übertreffenden Gast war bereits in den ersten Minuten zu spüren, dass dieser Abend zu einem sehr besonderen der an Sternstunden schon durchaus reichen Reihe werden sollte.

„Ich habe mich lange darauf gefreut, ihn hier zu begrüßen“, sagt Fandel. Dass es nun etwas länger gedauert habe als ursprünglich gedacht, habe die Vorfreude nur noch gesteigert.

Bereits Anfang März 2020 sollte Sky du Mont zu Gast sein im Haus Beda, doch damals musste die Veranstaltung wegen der Pandemie abgesagt werden. Auch wegen der Pandemie zogen die Einblicke bereits zum zweiten Mal in die deutlich größere Stadthalle um, was der Stimmung aber nicht schaden sollte. „Corona wirbelt uns alle weiter durcheinander, umso schöner, dass es nun doch endlich klappt“, sagte Fandel zur Begrüßung bevor er den 74-Jährigen auf die Bühne bat. Gefühlt ein Augenzwinkern später folgte der Abschied – da waren da eineinhalb Stunden vergangen und inzwischen wohl jeder im Saal Sky du Monts Charme erlegen. Und eins stand da auch fest: ihn schier auf sein noch immer beeindruckend gutes Aussehen und seine einschmeichelnde Stimme zu reduzieren wird dem Schauspieler nicht gerecht.

Quer durch sein Leben führte die ebenso lockere wie tiefgründige Plauderei. Angefangen in der frühen Kindheit in Buenos Aires, der Jugend in London, dem Erwachsen werden in der Schweiz und den ersten Schauspielschritten bis hin zur Verweigerung nun im Alter noch weiter „böse“ Rollen zu spielen, quatschten sich die beiden Herren pointiert durch den Abend. Wer einen glatt polierten Talk im Sinn hat, kann nicht falscher liegen, denn so unterhaltsam das Gespräch Fandels mit du Mont lief, so tief ging es auch.

Das Verhältnis zum Vater? „Nicht vorhanden. Er verließ die Familie als ich vier war. Danach sah ich ihn nie.“ Hat er den Vater vermisst? „Wie denn? Ich hatte ja kein Verhältnis zu ihn. Sie kenne ich bereits besser als ihn, insofern konnte er gar nicht fehlen.“

Zum unerwarteten roten Faden gerieten du Monts vier Hochzeiten und vier Scheidungen. Immer wieder wurden sie thematisiert, immer wieder wurde darüber gesprochen, wie es denn dazu kommen konnte. „Ich war oder bin wohl immer etwas auf der Suche nach einem Zuhause.“ Das er mit allen vier Ex-Frauen ein gutes Verhältnis pflegt, war nach dem Abend kaum noch in Frage zu stellen. „Ich verstehe mich mit allen ganz wunderbar. Gut, ich mache mich selber manchmal darüber lustig, aber stolz bin ich nicht darauf.“

Und auch eins bleibt in Erinnerung: Sky du Mont ist ein Mann mit Haltung und Meinung. Ob der schlechte Umgang mit Frauen in der Branche, das schwierige Thema Sterbehilfe, die Verweigerung der FDP nach der Wahl 2017 mitzuregieren oder auch das Für und Wider einer Impflicht, heiße Eisen gab es zuhauf. „Ich fürchte einfach, dass eine Pflicht zu holländischen Verhältnissen führen würde. Aber was gibt es bitte für einen Grund Fahrräder anzustecken, nur weil man gegen das Impfen ist?“

