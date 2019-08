Bürgerinitiative Hand in Hand : Hand in Hand mit dem Naturpark

Die Bürgerinitiative Hand in Hand in Irrel (von links: Doris Tossing-Backendorf, Heinz Haas, Michael Helbach) und der Naturpark Südeifel (Holger Tülp, Daniela Torgau) planen zusammen einen Sortengarten zum Naschen in Irrel anzulegen. Foto: TV/Stefanie Glandien

Irrel In Irrel soll ein Streuobstgarten zum Naschen angelegt werden. Auch ernten ist ausdrücklich erlaubt. Finanziert wird das Projekt mit Leader-Mitteln.

Sie haben so schöne Namen wie „Kaiser Wilhelm“, „Rheinischer Winterrambour“ oder „Blenheimer Goldrenette“. Diese und noch viele andere Sorten wachsen auf Streuobstwiesen in der Region. Eine davon liegt neben der Heidstraße oberhalb des Friedhofs in Irrel. Die Wiese gehört der Gemeinde und hat die Bürgerinitiative „Hand in Hand“ auf eine originelle Idee gebracht.

Dort soll ein Naschgarten mit alten Obstsorten entstehen. „Wir laden zum Besuch und zum Probieren ein“, sagt Michael Helbach von „Hand in Hand“. Vor allem Kindern möchten sie so die alten Obstsorten nahe gebracht werden. Der alte Bestand soll durch weitere Bäume und Hecken erweitert werden. Kinder könnten dort später unter anderem auch Johannisbeeren, Brombeeren oder Himbeeren pflücken. „Statt Bananen und Ananas können die Kinder dort heimische Beeren ernten und probieren“, sagt Helbach.

Anmeldung per E-Mail an streuobst@dlr.rlp.de Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt.

Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rhein-Pfalz organisiert in Zusammenarbeit mit den Naturparken Süd- und Nordeifel einen Lehrgang zum Baumwart für Streuobst in Bollendorf von September 2019 bis August 2020. Interessierte können sich ab sofort anmelden. Das Angebot wendet sich an alle, die Streuobstwiesen nutzen oder besitzen und erhalten und pflegen wollen sowie sonstige interessierte Personen rund ums Streuobst.

„Wir wollen am Tag zuvor mit den Kindern das Obst ernten und es dann am Samstag vor Ort keltern lassen“, sagt Doris Tossing-Backendorf von der Initiative „Hand in Hand“. Eigens dazu organisiert Holger Tülp eine mobile Saftpresse, die auch von allen anderen an diesem Tag genutzt werden kann. „Wer am Samstag sein Obst mitbringt, kann später seinen eigenen Saft mitnehmen“, sagt er. Tülp ist gespannt, wie stark das Angebot angenommen wird.