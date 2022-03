Stadtbürgermeister Erhard Hirschberg lenkt seit 22 Jahren die Geschicke der Stadt Speicher. In der ersten Zeit allerdings noch als Ortsbürgermeister. Sein Titel änderte sich 2011, als Speicher am 8. Mai die Stadtrechte erhielt. Auch in seiner fünften Amtszeit führt ihn der Weg noch täglich ins Rathaus der Verbandsgemeinde. Ein Büro hat der ehrenamtliche Stadtbürgermeister dort allerdings nicht.