(fpl) Man hatte sich ja schon beim verregneten Auftakt am Samstag ein paar Sorgen gemacht: Würden die Besucher trotzdem zur Grenzlandschau (GLS) kommen?

Aber sie strömten genau so wie das, was der Himmel zeitweise herabschickte: Am Montagmorgen gibt Manfred Schuler von der Verbandsgemeinde Prüm die offiziellen Zahlen durch – stabile 2800 Besucher am Samstag und stolze 7400 am Sonntag. Macht insgesamt also 10 200.

FOTO: Fritz-Peter Linden

Und am Montag, bei frühlingshaftem Sonnenschein, setzte sich das fort: Allein 1000 ältere Besucher brachten die Genossenschaftsbanken aufs Gelände, und das waren ja noch nicht alle.

Gut auch die Stimmung bei vielen Ausstellern: Sie freuten sich über interessierte Besucher. Am Dienstag geht es auf der 27. Messe in der Abteistadt unter anderem ums Energiersparen. Und wer Lust hat, kann sich am TV-Stand in Zelt 3 am Nachmittag zum Redakionsgespräch einfinden, mit dabei ist der stellvertretende TV-Chefredakteur Damian Schwickerath. Die GLS dauert bis Mittwochabend. ⇥Foto: Fritz-Peter Linden