Hangrutsch bei Seffern : Das Geld ist da und auch der Termin für die Instandsetzung steht schon fest

SEFFERN Im Februar rutschte ein Hang bei Seffern ab. Seitdem ist die L 5 einseitig an der Stelle nicht mehr nutzbar, die K 76 ist gleich ganz für den Verkehr gesperrt.

So wie im Fall der 675 000 Euro, die das Land kürzlich für den Ausbau der K76 zwischen Schleid und Seffern bewilligt hat. Und auf diese Förderung wurde tatsächlich schon sehnsüchtig gewartet. Schon im Februar, war es dort zu einem Hangrutsch gekommen, was zum einen zu einer Vollsperrung der K 76 und darüber hinaus auch zu einer Teilsperrung der darunter verlaufenden L5 führte. Das auf die L5 gerutschte Erdreich blieb seitdem erstmal an Ort und Stelle liegen, besonders im Berufsverkehr stehen die Autos seitdem meist geduldig auf Grün wartend in Reihe vor der mobilen Behelfsampel.