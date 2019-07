Menschen : Ein stiller Kämpfer für Beeinträchtigte in der Eifel

Ein stiller Kämpfer für Beeinträchtigte in der Eifel

Idenheim Seit 50 Jahren gibt es die Lebenshilfe Bitburg. Sie ist eine nicht mehr wegzudenkende Institution, und das ist nicht zuletzt auch ein Verdienst von Hans Loch aus Idenheim. Vor 40 Jahren war das noch anders. Da war die Selbsthilfevereinigung vielen Eltern noch nicht bekannt.

Hans Loch wird bald 80 Jahre alt. Ohne ihn wäre die Lebenshilfe Bitburg wahrscheinlich nicht das, was sie heute ist. Das sagt er nicht selbst, dafür ist er viel zu bescheiden. Aber seine 38-jährige Vorstandsarbeit hat Spuren hinterlassen. Wofür er nicht zuletzt die silberne Ehrennadel des Landesverbands der Lebenshilfe verliehen bekommen hat.

Vor 42 Jahren kam seine Tochter Ursula auf die Welt. Sie hat Trisomie 21 und einen schweren Herzfehler. „Da wussten wir noch nichts von der Lebenshilfe. Der Professor in Trier sagte uns nur, dass es da so einen Verein gebe, an den man sich wenden könne“, sagt Hans Loch. Erst drei Jahre später, Hans Loch lag selbst im Krankenhaus, erfuhr er von seinem Bettnachbarn, einem Studenten aus Trier, etwas mehr über die Lebenshilfe. „Zuvor waren wir ziemlich auf uns allein gestellt“, sagt seine Frau Marga.