Literatur : Das erste  Gedicht war für einen ganz besonderen Menschen bestimmt

Speicher Hans Otto Hoffmann schreibt seit fast 40 Jahren Gedichte. Zehn Ordner füllen schon seine Werke, die auch regelmäßig im TV zu lesen sind. Viele Menschen hat er mit seinen Worten schon zu Tränen gerührt.

Einen Block, einen Bleistift und ein Radiergummi hat Hans Otto Hoffmann von seinem Vater, an dessen 70. Geburtstag bekommen. Zu diesem Ehrentag hatte Hans-Otto, oder auch Otti genannt, seinem Vater Theo nämlich ein Gedicht geschrieben. Dieser hatte Tränen in den Augen, als er den Raum verließ, um seinem Sohn kurz darauf seine eigenen Schreibutensilien zu schenken. „Du kannst das besser als ich“, sagte er zu Hans Otto.

Hoffmann erinnert sich noch heute an diesen Moment: „Mein Vater war chronisch krank und musste viel Zeit im Bett verbringen. Auf dem Nachttisch hatte er immer Papier und etwas zum Schreiben. Wenn ich ihn dann besuchte, forderte er mich auf, durchzulesen, was er verfasst hatte, und wenn ich eine bessere Idee hätte, sie einzufügen.“

Ab diesem Zeitpunkt sei es losgegangen mit dem Schreiben. Über die Natur, die Menschen, Dörfer und einfach alles, was ihm auffällt, schreibt er. Meistens nachts, an seinem Küchentisch.

„Da stört mich keiner. Wenn mir einer dazwischenkommt, dann wird das nix“, sagt er. Und dass es mal nix wird, kommt kaum vor. Seine Gedichte treffen die Menschen nämlich mitten ins Herz oder bei manchem Sachverhalt auch den Nagel auf den Kopf. Mit einer Gruppe Ehrenamtlicher aus dem Speicherer Seniorenheim war er in Idar-Oberstein. Als er dort in einem Café saß und sich die Schmuckgeschäfte der Straße angesehen hat, ist ihm etwas durch den Kopf gegangen: Kein Stein der Welt könne so wertvoll sein, wie die Arbeit mit den älteren Menschen. Diesen Gedanken hat er so passend in ein Gedicht gepackt, dass den ehrenamtlichen Helfern die Tränen in die Augen traten, als er es ihnen vorgetragen hat.