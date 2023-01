Neue CD : Alles auf Platt: Neue Lieder von Theo Nieder

Theo Nieder bei einem Auftritt im Sommer in Speicher. Foto: Hans Kraemer

Herforst Er ist Hochsprung-Ass und Platt-Musiker: Hans-Theo Nieder aus Herforst hat seine neue CD veröffentlicht.

Um ein Haar hätte Hans-Theo Nieder im Sommer seinen 25. Titel bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften abgestaubt. Naja, sagen wir, um ein dickes Haar. Sechs Zentimeter fehlten dem Herforster, 1,35 Meter reichten im bayrischen Erding nicht ganz zum silbernen Titeljubiläum. Sei’s drum. Er kann ja noch mehr als hoch springen, der Nieder. Zum Beispiel singen. Im Sommer 2018 veröffentlichte er mit „Aalerhant“ seine erste CD. Wie der Name bereits vermuten lässt in seiner Muttersprache: Eifeler Platt. „Seitdem ist viel passiert“, sagt Nieder jetzt, „In der großen Welt, aber auch im individuellen Umfeld jedes Einzelnen.“

Viel passiert, viel musikalisch aufzuarbeiten. Also, Zeit für eine neue CD. „... unn mii“ heißt es diesmal. Nach eigener Aussage will Nieder darauf seine eigenen Erlebnisse, Eindrücke und Beobachtungen schildern. In verschiedenen Stimmungsformen, sagt er. Mal ernst, mal nachdenklich, mal mit einer Prise Humor und Ironie, mal Mut machend – aber auch mal provozierend. Alles auf Platt, versteht sich.