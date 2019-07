Bitburg : Harmonisches Fest mit wenig Streit

Foto: TV/Sebastian Klipp

Bitburg Für die Polizei war es ein sehr ruhiges Folklore Festival. Neben einigen alkoholisierten Autofahrern wurden nur zwei Auseinandersetzungen gemeldet. So gab es Beleidigungen an einem Fahrgeschäft sowie eine Prügelei am Boxstand mit unbekannten Tätern.

