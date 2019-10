Sitzung des Hauptausschusses : Ausschuss berät über Photovoltaik und Feuerwehr

Bitburg (red) Der Hauptausschuss des Verbandsgemeinderates Bitburger Land kommt am Mittwoch, 23. Oktober, 17 Uhr, im Rathaus zur Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Änderungen des Flächennutzungsplans in der ehemaligen Verbandsgemeinde Kyllburg und die Erweiterung der Sondergebietsfläche Photovoltaik in Neidenbach sowie Standards beim Bau von Feuerwehrgerätehäusern.

