Vom Auto- zum Antiquitätenhändler Das ist der Inhaber des Haus Antik in Bitburg

Das Ölzeug sitzt fest auf dem Kopf, der Blick des Seemanns scheint weit in die Ferne zu schweifen. „Ein wunderschönes Stück, oder? Es kommt aus der Bretagne und wurde rund um 1870 gebaut“, sagt Franz-Josef Theis und lässt gedankenverloren eine Hand über den hölzernen Pfosten eines antiken Bettes streicheln. Gleich drei Steuerräder umrahmen das Seefahrer-Gesicht, das den Kopfteil des Bettes ziert. „Das Schöne ist, dass in diesem Fall das ganze Schlafzimmer erhalten blieb. Ein Fund, den man so nicht oft macht“, sagt Theis. Das Gesicht des Bitburger Antiquitätenhändlers strahlt.