Benefizveranstaltung Benefizveranstaltung im Haus Beda: Frauen sind einfach immer Thema

„Frauen! Liebe! Leben!“ – so war der Abend im Haus Beda zum Weltfrauentag überschrieben. Rund 200 Frauen und einige Männer kamen, um die Frauen zu feiern. Dazu hatte der Lions Club Mürlenbach-Bertrada ein besonderes Programm zusammengestellt. Die Schauspielerin Barbara Philipp ist vielen bekannt als „Magda Wächter“, die im Wiesbadener „Tatort“ an der Seite von Ulrich Tukur ermittelt. Sie hat verschiedene Texte zusammengestellt und in Bitburg gelesen. Die Klarinettistin Catrin Stecker und Anne-Catherine Clemens am Flügel sorgten für musikalischen Genuss.