Kultur in Coronazeiten : Haus Beda: Corona bestimmt Programm

Kultur in Coronazeiten

BITBURG Die Kulturmacher in Bitburg haben derzeit keinen leichten Job. In Pandemiezeiten müssen sie von Tag zu Tag planen. Doch es gibt Hoffnung, dass einige Veranstaltungen stattfinden können.

Das Bitburger Kulturpublikum vermisst aktuell die Aktivitäten, die in normalen Jahren im Haus Beda präsentiert werden. Doch Corona hat den Kulturmachern der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung, die das Haus Beda und die Städtische Bibliothek betreibt, im ersten Halbjahr 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Alle im Programmheft des Hauses Beda für 2020 angekündigten Events könnten grundsätzlich stattfinden. „Die Verträge mit den Künstlern und Veranstaltern sind ja vor Corona abgeschlossen worden. Wir haben keine andere Wahl, als jeweils kurzfristig vor jedem Termin aktuell die Lage zu beurteilen und zu entscheiden. Ob dann eine Veranstaltung und unter welchen Bedingungen stattfinden kann, muss jeweils geklärt werden“, so Kottmann.

Über die Entscheidungen will er in der Tagespresse und auf der Internetseite des Hauses Beda berichten. „Unsere Besucher können wir für diesen ,Blindflug’ nur um Verständnis bitten“, sagt Kottmann. Mit den Künstlern sei jeweils vereinbart, dass kurzfristig durchgeführt aber auch abgesagt werden kann. Das treffe bei den Akteuren auf Verständnis, so Kottmann weiter.