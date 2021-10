Vernissage im Haus Beda Bitburg : Suche nach der Wahrheit hinter der Fassade

Freuen sich auf Besuch: Ute Bopp-Schumacher und Michael Dietzsch haben für das Haus Beda eine Ausstellung mit Werken von Johannes Brus wie diesem Elefantenkopf und riesigen Fotografien konzipiert. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Eine Ausstellung mit Werken von Johannes Brus wird am Sonntag, 3. Oktober, im Haus Beda in Bitburg eröffnet – und lädt ein, das zu entdecken, was bleibt, wenn die Oberfläche durchleuchtet und zerstört wird, um das frei zu legen, was dahinter wartet.

(de) Der Kopf eines Elefanten scheint vor einer tiefblauen Wand zu schweben. Er wirkt wie ein Relikt aus einer anderer Zeit. Ein Fossil. Daneben prangt ein Zitat: „...während ihre Hoheiten reisten, machten sie durch Zufall und Scharfsinn immer wieder Entdeckungen von Dingen, nach denen sie nicht gesucht hatten...“ Es stammt vom britischen Autor und Künstler Horace Walpol (1717 bis 1779) und es kennzeichnet das Schaffen von Johannes Brus, dessen Arbeiten in der aktuellen Ausstellung im Haus Beda gezeigt werden.

Wer sich mit den Fotoarbeiten und Plastiken auseinandersetzt, begibt sich auf eine Entdeckungsreise zu ungewöhnlichen Werken eines ungewöhnlichen Künstlers. Einer, der sagt, dass er seine Arbeiten so lange misshandeln müsse, bis der „letzte Rest von Sonntagsanzugs-Glanzabzug“ raus sei.

Info Ein Kind des Ruhrgebiets Johannes Brus wurde 1942 in Gelsenkirchen geboren. Er hat die von Verwüstung und Zerstörung aber auch von Wiederaufbau geprägte Nachkriegszeit als Kind bewusst erlebt. Von 1964 bis 1971 studierte er Bildhauerei an der Düsseldorfer Kunstakademie – eine Zeit, in der dort auch Joseph Beuys lehrte und mit seinem Kunstverständnis die Akademie prägte und die Kunst revolutionierte. Brus wiederum lehrte später an der Kunstakademie Münster und hatte von 1986 bis 2007 eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig inne. Brus lebt und arbeitet mit seiner Frau in einem ehemaligen Wasserwerk der Firma Krupp in Essen.

Brus sucht nicht das ästhetisch Schöne, sondern durchleuchtet, verfremdet, gestaltet und bearbeitet alte Fotografien wie auch seine Skulpturen wieder und immer wieder mit verschiedenen, teils sehr aufwendigen Techniken. Es ist ein Prozess. Ausgang ungewiss. Inspiriert vom Zufall. Von dem, was hinter der Form liegt, wenn man sie seziert, auf die Probe stellt, zerschlägt und wieder neu zusammensetzt. Offen, das zu finden, was weder Künstler noch Betrachter gesucht haben – und was dann doch sichtbar wird. Wie das aussieht? Beeindruckend bunt, kraftvoll, gewaltig, nachdenklich und oft auch witzig.

Wir haben uns mit zwei kompetenten Reiseführern auf einen Rundgang im Vorfeld der Ausstellungs-Eröffnung begeben: Kuratorin Ute Bopp-Schumacher und Michael Dietzsch, Vorsitzender der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung, die das Haus Beda betreibt.

Wie wurden Sie auf Johannes Brus aufmerksam?

Ute Bopp-Schumacher: Brus gehört zu den großen Namen, wenn auch nicht so geläufig wie Beuys. Ich habe den Künstler in einer Galerie in Düsseldorf kennengelernt. Mich haben seine Arbeiten gleich fasziniert. Wir hatten ja schon viele Themenausstellung mit Motiven aus der Tierwelt. „Schöne Beute“ oder zuletzt „Wald. Wolf. Wildnis“. Tiere sind auch Thema bei Brus, aber unter einem völlig anderen Blickwinkel. Das hat mich gereizt.

Michael Dietzsch: Er Elefanten und Nashörner auf eine Weise dar, dass sie wie Relikte einer vergangenen Zeit wirken. Archaisch. Fossilien aus einer Zeit, als die Welt der Wildtiere noch intakt war. Das ist sie ja wegen der Eingriffe des Menschen längst nicht mehr. Die Elefantenskulptur hat keine Stoßzähne. Für mich ein kritischer Hinweis auf Kolonialismus, Wilderei, die Ausbeutung der Natur. Ob der Künstler das so gemeint hat? Wer weiß? Wir haben bei der Vernissage Gelegenheit, ihn zu fragen.

Wie hat der Künstler auf Ihre Anfrage regiert? Gleich begeistert von der Idee, in Bitburg auszustellen?

Schumacher: Klar, warum nicht Bitburg? Wir haben schon einige Werke bekannter Künstler wie Picasso, Nolde oder Beuys gezeigt, Einzel- und Themenausstellungen konzipiert. Johannes Brus war schon in vielen namhaften Galerien zu sehen. Es ist toll, solche Künstler auch hier zeigen zu können.

Dietzsch: Deshalb kommen die Besucher ja inzwischen auch aus einem größerem Umkreis zu unseren Ausstellungen, von Trier, Luxemburg, dem Kölner Raum und natürlich aus der Eifel. Das bestärkt uns in unserer Arbeit.

Was macht Spaß an der aktuellen Ausstellung?

Schumacher: Brus zitiert andere Künstler. Er hat unglaublich viele Bilder im Kopf, die er einbringt und mit denen er spielt. Mit jede Menge Humor, wie etwa bei seinen Brancusi-Paraphrasen. Brancusi, der seine formvollendeten Skulpturen auf Sockel gestellt hat, die wiederum auf Sockel stehen. Und Brus, der seine Skulpturen aus zufällig zusammengestellten Alltagsgegenständen auf Industrietonnen platziert, voller Gebrauchsspuren.

Was machen die Arbeiten Ihrer Ansicht nach deutlich?

Schumacher: Wie ein Künstler mit Technik, Zufall und einem unglaublich kreativen Geist aus vorhandenem Material etwas völlig Neues entwickelt und damit auch den Blick des Betrachters für eine neue Sicht der Dinge öffnet.

Dietzsch: Ich finde es spannend zu sehen, wie dieser Künstler seine Bilder mit verschiedenen Techniken komponiert. Er mischt Fotografie und künstlerische Darstellung.

Schumacher: Basis seine Fotoarbeiten sind Fotografien, die er in Bildbänden aufstöbert. Diese durchleuchtet er mit einem Gerät, das Epidiaskop heißt, mit dem ein neues Bild auf lichtempfindlichem Papier entsteht, das wie eine durchscheinende Variante des Originals wirkt, die dann wiederum mit verschiedenen Techniken immer wieder und wieder bearbeitet und auch malerisch modelliert wird. Aus einem Fleck entsteht vielleicht eine neue Form, aus der wiederum etwas Neues entsteht. Der Zufall spielt bei dieser Herangehensweise eine große Rolle.

Was kann jeder, ob Kunstkenner oder Laie, von dieser Ausstellung mitnehmen?

Schumacher: Die Werke sind ein Fest fürs Auge. Die Farben, das irisierende Licht. In denen kann man versinken. Einige der Fotografien finde ich persönlich sehr ergreifend wie beispielsweise die Maharajas. Diese Arbeiten machen neugierig, regen an, die Dinge mal anders zu sehen, die Ruhrpott-Triologie mit dem Schlüsselwerk „Elefant sinkend“ wirft Fragen auf, stößt Gedanken an, regt an, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Dietzsch: Raum für Begegnung zu schaffen, ist doch gerade jetzt wichtig, wo das gesellschaftliche Leben so lange still stand. Und, da haben wir uns extra erkundigt, wir dürfen auch Getränke anbieten. Geselligkeit und Austausch. Auch das gehört zu den Zielen, die Stiftungsgründer Hanns Simon im Haus Beda ermöglichen wollte.

Das Gespräch führte Dagmar Dettmer

Ausstellung mit Werken von Johannes Brus in der Neuen Galerie im Haus Beda in Bitburg - Kuratorin Ute Bopp-Schumacher und Stiftungsratvorsitzender Dr. Michael Dietzsch führen durch die Ausstellung. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Brus – ein Selbstporträt von 1971. Foto: TV/Dagmar Dettmer