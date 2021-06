Von Landschaften der Seele und digitalen Collagen : Haus Beda in Bitburg zeigt Werke von Ursula Hülsewig

Bitburg „Ursula Hülsewig – Kunst – Kurse – Künstlerische Gene“ ist der Titel der Ausstellung, die ab Sonntag im Haus Beda zu sehen ist.

Die Ausstellung „Ursula Hülsewig - Kunst - Kurse - Künstlerische Gene“ über das Wirken und Schaffen der seit über vier Jahrzehnten in Landscheid-Niederkail und De Haan/Belgien lebenden Künstlerin ist von Sonntag, 13. Juni, bis zum 11. Juli im Haus Beda zu sehen. Sie ist in drei Teile gegliedert: Kunst - Kurse - Künstlerische Gene, heißt es in einer Pressemitteilung. Demnach stehe Kunst für das Schaffen von Ursula Hülsewig, die 1936 in Gelsenkirchen geboren wurde. Als Malerin konzentrierte sie sich auf farbintensive (Seelen-) Landschaften und Räume in der Tradition surrealistischer Künstler wie Paul Klee, Max Ernst und René Magritte: mehrdeutige Kompositionen mit weiblichen Torsi und Körperteilen wie Augen, Ohren, Bäuche vor Farbräumen. Hülsewigs Interesse an Wahrnehmung und Erkenntnistheorie zeigt sich auch an ihren digitalen Collagen, die sie mit digitaler Bildbearbeitung mittels Photoshop seit Anfang 2000 realisiert.