Freizeit : Tanzshow kommt in die Alte Kaserne

Bitburg Junge Tänzer zeigen bei einer eigens einstudierten Show auf dem Gelände der Alten Kaserne in der Else Kallmann Straße 10 in Bitburg am Samstag, 22. August, ihr Können. Es gibt zwei Aufführunge: eine um 14 Uhr sowie eine weitere um 18 Uhr.

Trainiert und einstudiert wurde die Show von Andrea Crames von der Jazztanzabteilung der Stiftung des Beda-Instituts für Europäische Kulturbildung Bitburg. Wegen der Corona Sicherheitsauflagen können nur per Mail vorbestellte Tisch-Reservierungen angenommen werden. Die Anzahl der Plätze ist auf 250 pro Veranstaltung begrenzt.