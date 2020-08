Jugendarbeit : Haus der Jugend bereitet Ferien vor

Bitburg Nach den Ferien-Freizeiten ist vor den Freizeiten: Im Bitburger Haus der Jugend (HdJ) laufen bereits jetzt die Planungen für die Ferienfreizeiten 2021. Und damit alle Interessierten frühzeitig planen können, gibt es schon jetzt einen Terminüberblick der einzelnen Freizeiten im Jahr 2021.

Richtig los ist was in den Sommerferien. Dann lädt das HdJ in der ersten Ferienwoche zur Aktivfreizeit für Jugendliche der achten bis zur zehnten Jahrgangsstufe vom 18. bis 25. Juli ein. In der dritten Ferienwoche beginnt das Zirkusprojekt für Grundschulkinder vom 2. bis 7. August in Bitburg. In der folgenden vierten Ferienwoche geht es weiter mit der Inklusiven Zirkuswoche für Kinder des ersten bis sechsten Schuljahres vom 9. bis 14. August; Zeltlager für das fünfte bis siebte Schuljahr vom 18. bis 25. Juli in Bettenfeld.