Bildung : Soziales Jahr im Haus der Jugend

Bitburg (red) Das Haus der Jugend Bitburg bietet jungen Männern und Frauen ab 18 Jahren die Möglichkeit, sich im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), des Bundesfreiwilligendienstes sowie in Kurz- und Langzeitpraktika beruflich zu orientieren und an der Arbeit der Einrichtung mitzuwirken.

Weitere Informationen im Haus der Jugend per Telefon unter 06561/7809 oder per E-Mail an info@hdj-bitburg.de