Seit 41 Jahren gibt es die offene Jugendarbeit im Haus der Jugend in Bitburg. Seit der Eröffnung im Jahr 1981 hat sich das Erscheinungsbild des HdJ leicht geändert. Die Angebote sind heute wie eh und je gleichermaßen beliebt und besonders bei den Ferienfreizeiten wächst die Nachfrage stetig. Dieses Jahr reisten die Jugendlichen zur Aktivfreizeit nach Österreich, nahmen am Zirkusprojekt teil oder trafen sich beim Zeltlager in Bettenfeld. Da der runde Geburtstag Pandemie bedingt im vergangenen Jahr nicht gefeiert werden konnte, wird das jetzt nachgeholt.