Jugend und Soziales : Das Haus der Jugend hat doppelt Grund zum Feiern

Bitburg/Region Zwei Bitburger Projekte sind im Jugend-Engagement-Wettbewerb ausgezeichnet worden

(red) „Ich konnte es kaum glauben! Die Freude war riesengroß: wie Weihnachten und Ostern zusammen.“ So schwärmt Nicole Hommerding über die Ehrung des Projektes „Step by Step zum eigenen Style“ im Jugend-Engagement-Wettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz. Die 33-jährige angehende Erzieherin begleitet das Projekt im Rahmen ihres Anerkennungspraktikums im Haus der Jugend (HdJ) in Bitburg.

„Alleine macht es zwar nicht so viel Spaß wie in der Gruppe, aber bei Fragen und Problemen können wir uns telefonisch und digital austauschen“, so Hommerding. Sie sei froh, bei der Planung und Umsetzung des Projektes das Haus der Jugend hinter sich zu wissen. „Es ist hier so vielfältig und bunt. Ich fühle mich wie in einer Großfamilie“, schwärmt sie. Auch könne sie aus ihrem Anerkennungspraktikum viel für ihre berufliche Zukunft mitnehmen: „Ich kann in so viele Bereiche der Jugendarbeit hineinschnuppern. Von Grundschulkindern über Jugendliche bis hin zu Jugendlichen mit Beeinträchtigungen ist hier alles vertreten.“