Angebote finden statt : Jugendarbeit trotz Pandemie: Das Bitburger Haus der Jugend zieht durch, solange es geht

Jugendarbeit, die der Pandemie trotzt: Das Haus der Jugend Bitburg bietet weiter Angebote an. Foto: Alexander Wittlings

Bitburg Immer mehr Schulen und Kitas melden Coronafälle. Klassen sind teilweise in Quarantäne. Weil Kinder und Jugendliche jedoch Aktivität brauchen, bietet das Haus der Jugend in Bitburg weiter seine Angebote an – wenn auch teilweise anders.