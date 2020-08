Kinder : Hobby Horsing für Mädchen

Prüm (red) Das Haus der Jugend Prüm bietet für alle Mädchen, die mindestens neun Jahre alt sind und schon immer mal ein eigenes Pferd haben das Hobby-Horsing an. Zuerst wird ein eigenes Steckenpferd gebastelt, dann erfolgt der erste Ausritt auf dem Hof.

Später treten dann die Steckenpferde bei unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an. Das Angebot läuft in der Zeit von Donnerstag, 3. September bis Donnerstag, 8. Oktober, jweils von 16.30 bis 18 Uhr. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 20 Euro. Anmeldung unter Telefon 06551/6346 oder per E-Mail an

anmeldung@hdj-pruem.de