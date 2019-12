Kinderbetreuung : Adventsbetreuung im Haus der Jugend

Prüm (fpl) Das Haus der Jugend bietet am Samstag, 21. Dezember, von 9 bis 17 Uhr eine Betreuung für Kinder von 5 bis 12 Jahren, mit abwechslungsreichem Programm in adventlicher Atmosphäre. Die Eltern können in dieser Zeit entspannt weihnachtliche Vorbereitungen und die letzten Einkäufe erledigen.

Es wird gebastelt, gespielt und gebacken, fürs leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Kosten: 10 Euro. Anmeldung im Haus der Jugend, Telefon 06551/6346 oder 0178/1692071. E-Mail: info@hdj-pruem.de