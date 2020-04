Umwelt : Haus der Jugend ruft zum Umwelttag „Saubere Landschaft“ auf

Prüm (red) Die Stadt Prüm und das Haus der Jugend laden ein zur Corona-CleanUp-Challenge „Saubere Landschaft 2020“. Wer dabei helfen möchte, die stadtnahen Gebiete von allem möglichen Unrat zu säubern, darf gerne im Familienverbund, im „Zweier-Team“ oder als Einzelperson losziehen und sich an der Müllsammelaktion beteiligen.

Mülltüten stellt das HdJ gerne zur Verfügung. Aktiv-Fotos vom Müllsammeln und dem Ergebnis können anschließend bis zum 10. Mai 2020 an das Haus der Jugend per Mail (info@hdj-pruem.de) gesendet oder über facebook gepostet werden. Allen Teilnehmern winkt ein kleines Dankeschön. Außerdem werden drei Gutscheine (Prümtaler) im Wert von jeweils 25 Euro verlost. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter des HdJs gerne telefonisch unter der Rufnummer 06551/6346 zur Verfügung. Go green – go clean. Foto-Collage: Haus der Jugend