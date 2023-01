Ort für Menschen mit Autsimus : Haus Michael in Weißenseifen gibt es seit 50 Jahren – So hat es angefangen

Foto: Bettscheider Brigitte 8 Bilder 50 Jahre Haus Michael Weißenseifen

Weißenseifen Vor einem halben Jahrhundert wurde in der Künstlerkolonie Weißenseifen ein Lebensort für Menschen mit Autismus gegründet. Wir haben mit langjährigen Mitarbeiterinnen gesprochen.

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

„Sobald wir die Kinder draußen gesehen haben, sind wir zu ihnen gelaufen und haben mit ihnen gespielt“, erinnert sich Charlotte Daniels an die Anfangszeit von Haus Michael. „Denn wir waren froh, dass hier endlich mal was los war“, erzählt die heutige Leiterin der Hauswirtschaft über ihre Kindheit in dem kleinen, abgelegenen Dorf Weißenseifen Anfang der 1970er Jahre.

Hier hatten sich zwar schon gut zwei Jahrzehnte zuvor die Künstler Günther Mancke und Antonia Berning und später weitere Absolventen der Kunstakademie Düsseldorf niedergelassen. Dass aber 1973 die Sonderpädagogin Christel Schlösser mitten in dieser Künstlerkolonie das Haus Michael ins Leben rief und mit vier Kindern in die direkte Nachbarschaft ihres Elternhauses zog, fand Charlotte Hansen weitaus interessanter.

INFO I Veranstaltungen im Haus Michael Am kommenden Samstag, 14. Januar, führt um 16 Uhr im Festsaal von Haus Michael die Christengemeinschaft und Freie Waldorfschule Erftstadt das Oberuferer Dreikönigsspiel auf. Am Sonntag, 15. Januar, geben um 18 Uhr die Prümer Kalimba Singers unter Leitung von Petra Theis dort ein Konzert. Der Festakt zum Jubiläum und ein Tag der offenen Tür sind am ersten September-Wochenende.

Inzwischen heißt die Elfjährige von damals also Charlotte Daniels. Sie hat Hauswirtschaft gelernt, Familie gegründet und lebt in Hillesheim. Und hat ihr ganzes Berufsleben – von 1979 bis 1983 und seit 2006 bis heute – für das Haus Michael gearbeitet, wo man statt „Menschen mit Assistenzbedarf“ als offizielle Bezeichnung für die Bewohner immer noch lieber von „Schützlingen“ spricht. „Hier möchte ich mal in Rente gehen“, sagt die 61-Jährige. Und erklärt: „Es ist ein besonderer Arbeitsplatz, mit dem ich seit meiner Kindheit verbunden bin. Ich habe als Leiterin der Hauswirtschaft so viele Möglichkeiten und Freiheiten. Hauptsache, das Wohl unserer Schützlinge steht im Mittelpunkt.“

So wie Charlotte Daniels lernte auch Claudia Schumacher das Haus Michael in seinen Anfangsjahren kennen. Nach dem Abitur 1978 machte die Prümerin hier ein Praktikum und arbeitete während des Studiums der Sonderpädagogik regelmäßig in der Einrichtung. Sie wurde Mitglied und Vorstandsmitglied im Trägerverein und kehrte nach Tätigkeiten in anderen Einrichtungen im Jahr 2005 als Lehrerin nach Weißenseifen zurück. Es war das Sterbejahr der Gründerin Christel Schlösser; ein Trio übernahm in der Folge die Leitung.

Von 2011 bis 2021 hatte Claudia Schumacher diese Aufgabe inne. Nun ist die 64-Jährige im Ruhestand. Sie sagt: „Ja, ich genieße Freiheit und Freizeit. Aber meine geistige Heimat wird immer Haus Michael bleiben.“ Die enge Verbindung zur Künstlerkolonie sei einmalig, betont sie – „und absolut bereichernd für den Umgang mit den uns anvertrauten besonderen und herausfordernden Menschen.“ Der Standort von Haus Michael könnte nicht besser sein als in diesem Künstlerdorf inmitten der Eifel am Rande der Schönecker Schweiz, meint sie.

INFO II Haus Michael Haus Michael e.V. ist ein sozialtherapeutischer Lebensort auf der Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes von Rudolf Steiner. Nach 48 Jahren mit Genehmigung und Anerkennung als freie Ergänzungsschule bietet die Einrichtung heute Wohnung und Arbeitsplatz für erwachsene Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung. Aktuell sind es 25, die in fünf Wohngruppen, in Werkstätten (Weberei, Kerzenzieherei, Holzwerkstatt, Schreinerei), auf dem landwirtschaftlichen Betrieb „Hof Steinich“ und bei der Arbeit im eigenen Wald und Garten betreut, in ihrer Entwicklung unterstützt und im Alltag begleitet werden. Das leisten knapp 60 Mitarbeitende in den Berufsfeldern Wohnen, Therapie, Verwaltung, Hauswirtschaft, Handwerk, Bau und Landwirtschaft. Kontakt und Info: Haus Michael e.V., Dorfstraße 5, 54597 Hersdorf-Weißenseifen, Telefon: 06594/924310, E-Mail: HausMichael@t-online.de Weitere Infos auf der Homepage www.hm-weissenseifen.de

Von ihrer Vorgängerin Christel Schlösser spricht Claudia Schumacher mit größter Hochachtung. Sie habe Pionierarbeit geleistet, als Autismus noch kein bekanntes Krankheitsbild gewesen sei. Sie habe sich durchgebissen und alle Widerstände überwunden, um einen Platz für „diese Art von Kindern“ zu schaffen. Alles sei damals Neuland gewesen, die Anfangssituation sehr bescheiden, räumt Claudia Schumacher ein. Der Gründungsimpuls sei entstanden, als Christel Schlösser mit dem von ihr betreuten fünfjährigen Klaus Sommerferien in Weißenseifen verbracht und dabei beobachtet habe, wie der Junge positiv auf Malerei, Musik und Sprachgestaltung reagiert habe. „Klaus war das Gründerkind“, sagt Claudia Schumacher – „und er lebt immer noch hier.“

Langjährig verbunden mit Haus Michael ist auch Nachfolgerin Larissa Wisser aus Dockweiler. Als junge Heilerziehungspflegerin hatte sie in Weißenseifen einen körperbehinderten Teilnehmer während eines Symposiums mit dem Bildhauer Albrecht Klauer-Simonis betreut. Als sie später mit ihrer Familie zu Spaziergängen und Konzerten hierher gekommen sei, habe sie sich gewünscht, einmal hier zu arbeiten, so erzählt die ehemalige Waldorfschülerin. Wenn sie heute sagt: „Ich hatte von Anfang an das Gefühl, hier an der richtigen Stelle zu sein“, meint sie das Jahr 2013, als sie Mitarbeiterin von Haus Michael wurde. Seit dem 1. Januar 2022 hat sie die Leitung. „Ich bin sehr einverstanden, wie hier pädagogisch, medizinisch und therapeutisch gearbeitet wird“, sagt die 46-Jährige. Und schwärmt: „Was für ein schöner Ort!“