Hausarzt im Interview „In der Eifel ist es erstaunlich schwierig, in Lohn und Brot zu kommen“

Die Sorge um die medizinische Versorgung in den ländlichen Regionen ist groß. Ärzte, die in den Ruhestand gehen, finden häufig nur schwer Nachfolger, der Eifelkreis fördert seit einiger Zeit auch angehende Mediziner mit Stipendien, wenn sie sich bereit erklären, später in der Eifel zu arbeiten. Studieren muss Dr. Jochen Handel zwar schon lange nicht mehr. Der Allgemeinmediziner zog in die Eifel, um hier eine Praxis zu übernehmen, daraus geworden ist bisher aber leider nichts.