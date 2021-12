Stadtrat Bitburg : Ein saftiger Batzen und doch reicht es gerade für das Nötigste

Die Stadt Bitburg will kommendes Jahr 14 Millionen Euro investieren. Foto: Klaus Kimmling

Bitburg Viel Pflicht, wenig Kür. Auf diese einfache Formel lässt sich das Programm der Stadt Bitburg für 2022 bringen. Trotz eines satten Investitionsprogramms von rund 14 Millionen Euro bleibt kein Raum für große Sprünge.

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende. Wieder eins, das über weite Strecken von der Corona-Pandemie geprägt war. Und wieder droht ein Winter mit Einschränkungen, größere womöglich als jene, die schon ohnehin gelten. Das allgegenwärtige Thema zieht selbst am Haushalt der Stadt Bitburg nicht spurlos vorüber, über den der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 16. Dezember, berät.