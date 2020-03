Kommunen : Haushalt der Verbandsgemeinde Prüm liegt vor: Ringsherum nur zufriedene Gesichter

Eine von vielen Investitionen: Die Filteranlage im Hallenbad Prüm muss ausgetauscht werden. Die VG Prüm beteiligt sich an den Kosten. Foto: TV/Stefanie Glandien

Der Verbandsgemeinderat Prüm verabschiedet den Haushalt mit erfreulichen Zahlen. Die VG-Umlage bleibt weiterhin bei 29 Punkten.

„Solide“ ist das Wort des Abends. Der Prümer Verbandsgemeinderat hat am Dienstag den Haushalt 2020 verabschiedet. Einstimmig. Lob kommt von allen Fraktionen. Im Prinzip gibt es auch keinen Grund zu meckern. Lediglich die SPD-Fraktion fügt ein kleines „Ja, aber“ hinzu.

Doch zunächst präsentiert Aloysius Söhngen (CDU), Bürgermeister der VG Prüm, die erfreulichen Zahlen. Denn von einem Haushalt wie Prüm ihn für 2020 vorlegt, können andere Verbandsgemeinden nur träumen. Im laufenden Jahr stehen Gesamterträge von 13,37 Millionen Euro Ausgaben von 13,57 Millionen Euro gegenüber, was einen Fehlbetrag von 200 000 Euro ergibt.

Info VG Prüm: Die größten Investitionen 2020 Gebäudeunterhaltungen Grundschulen: 420 000 Euro. 5/9 Umlage Zweckverband Kur-Center Prüm für Filteranlage Hallenbad: 419 140 Euro. Gebäude-Budget Rathaus: 150 000 Euro. Etat für Gebäudeunterhaltungen Feuerwehren: 250 000 Euro. Geräte und Ausstattung Feuerwehren: 295 530 Euro. Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren: 460 000 Euro. Erneuerung digitale Hard- und Software Rathaus der Verbandsgemeinde: 122 500 Euro. Sanierung von Bachläufen: 170 000 Euro.

Die Prümer VG ist in der komfortablen Lage, keine Kredite für die Finanzierung ihrer Investitionen aufzunehmen – und das ist schon seit 2007 so. 258 160 Euro gibt sie für die Tilgung von Investitionskredite aus. Die freie Finanzspitze, also die Differenz zwischen den laufenden Einnahmen und den laufenden Ausgaben zur Finanzierung von Investitionen, beträgt zwar minus 31 170 Euro. Sie wird aber 2021 „bereinigt“ um die Mehr-Planansätze im laufenden Haushalt und liegt dann bei 554 790 Euro. Die gute Nachricht für die Stadt Prüm und die 43 Ortsgemeinden ist, dass die Umlage unverändert bei 29 Punkten bleibt. Ein Umlagepunkt entspricht rund 253 500 Euro, insgesamt kommen 7,35 Millionen Euro aus den Gemeinden, rund 120 000 Euro mehr als im Vorjahr.

Lagen die Umlagegrundlagen der Gewerbesteuereinnahmen im vergangen Jahr noch bei rund 8,5 Millionen Euro, sind es diesmal nur 8,2 Millionen Euro. Stattdessen gibt es einen Anstieg bei der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Bürgermeister Aloysius Söhngen ist zufrieden mit dem dicken Zahlenwerk, das noch in Papierform auf den Tischen liegt, zukünftig aber in digital versendet werden soll. Auch eine Neuerung bei den Prümern. „Der Haushalt für 2020 ist relativ solide finanziert“, sagt er. Investiert wird, wie in den vergangenen Jahren auch, wieder verstärkt bei den Feuerwehren.

Abgesehen von den Ortsgemeinden Bleialf und Winterspelt, die noch am kommunalen Entschuldungsfonds teilnehmen, haben alle anderen Gemeinden Gestaltungsspielräume. Für Bleialf sehe Söhngen aber auch schon Licht am Ende des Tunnels. Zu schaffen gemacht habe den waldbesitzenden Ortsgemeinden in den vergangenen zwei Jahren der dramatische Preissturz beim Holzverkauf durch den Käferbefall. „Doch wir stehen noch relativ günstig da, wir hatten einfach mehr Wasser als die anderen. Wie der Sommer wird, müssen wir abwarten“, sagt der Behörden-Chef.

Investiert werden 2020 insgesamt brutto 966 830 Euro (siehe Info). Der größte Batzen werden die Personalkosten sein. Es stehen noch Tarifverhandlungen aus. Außerdem schafft die VG zwei neue Stellen – eine bei der Digitalisierung und die andere im Klimaschutz-Management. Was auch irgendwann ein Thema sein wird, ist die Erneuerung von Boden und Bestuhlung im Ratssaal. „Ich sehe das jetzt seit 28 Jahren. Das Zeugs ist zwar schön, aber viel zu schwer“, sagt Söhngen.

Ebenfalls einstimmig abgesegnet wird der Wirtschaftsplan der VG-Werke. Die gute Nachricht vorab: Es werden auch 2020 keine Gebühren oder Entgelte erhöht. Für Investitionen wird ein Kredit in Höhe von 1,34 Millionen Euro aufgenommen.

Klaus Keil, Sprecher der CDU-Fraktion, bescheinigt der VG eine „mehr als solide Grundlage“. Die Investitionen in Betreuungsangebote der Schulen und das Vorantreiben der Digitalisierung halte er für gut und richtig, „das müssen wir beibehalten“. Die Unterstüzung der Feuerwehren „ist jeden Cent wert“. Ihre Bedeutung könne man in der gesamten VG nicht hoch genug ansetzen.

Johannes Reuschen, Vorsitzender der FWG-Fraktion und Stadtbürgermeister von Prüm, freut sich besonders darüber, dass die Umlage auch 2020 nicht erhöht wird. Auch das Personal der VG sei jeden Cent wert. Man werde auf hohem Niveau beraten und das jederzeit, dafür wolle er sich im Namen aller ausdrücklich bedanken. „Aufgrund dieses guten Haushalts sind wir alle gefordert, die Bedingungen so attraktiv wie möglich auszugestalten, damit wir die Nase immer weit vorne haben“, sagt er.

Dem Haushaltsplan zugestimmt hat auch die SPD-Fraktion. „Aber es gibt einzelne Punkte, die wir für verbesserungswürdig halten“, sagt Fraktionssprecherin Barbara Hiltawski. So missfällt ihr, dass der Haushalt erst im März vorgelegt werde. Außerdem habe sie beobachtet, dass es einen stetigen Rückgang bei den Gästezahlen gebe. „Das ist ein eindeutiges Warnsignal“, sagt sie. Die SPD mache schon seit Jahren Vorschläge, wie man die Ferienregion besser vermarkten könne. Sie wünsche sich, dass auch mal etwas davon realisiert werde. „Wir müssen gemeinsam eine Strategie entwickeln“, fordert sie. Lob gibt es für die Arbeit der Feuerwehren, doch sie stelle sich die Frage, ob man die Jugend noch mehr motivieren könne.