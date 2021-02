Bitburg : Haushaltsreden im Offenen Kanal

Bitburg Der Offene Kanal zeigt heute, Donnerstag, von 19.30 bis 21 Uhr die Haushaltsreden des Bitburger Stadtrates. Aus aktuellem Anlass ist das Programm kurzfristig geändert worden.

Bei dieser fast „Live-Sendung“ können die Zuschauer verfolgen, was CDU, FBL, SPD, Liste Streit, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zum Haushalt der Stadt Bitburg zu sagen haben.

Die Sendung wird wiederholt am Samstag, 27. Februar, von 13 bis 14.30 Uhr, am Sonntag, 28. Februar, von 3 bis 4.30 Uhr und am Dienstag, 2. März, von 10 bis 11.30 Uhr.