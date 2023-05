Heimatküche: Birrebunnes Der Birnenkuchen mit der dunklen Seele - so wird er gemacht!

Während das Birnenmus aus Früchten herstellt wird, die auch roh schmecken würden, landeten bei den Bäckern früher „hutzelige“ Krotzbirnen in dem Festtagskuchen. Erika Annen aus Daun berichtete in einem Beitrag im Heimatjahrbuch 2018 der Kreisverwaltung Vulkaneifel (Artikel von Ute Duppich), dass die kleinen, ungenießbaren Birnen im Herbst geerntet wurden. Sie seien in einen Steinbackofen gelegt worden, in dem zuvor Brot gebacken wurde. Die Eifeler nutzten also anders als wir Energiesünder die Nachwärme.

Neben dem getrockneten Obst benötigt man zur Herstellung des Kuchens noch weitere Zutaten, die jedoch leichter zu beschaffen sind: Mehl, Eier, Zucker, Salz, Hefe, Milch und Butter für den Hefeteig (genaue Mengen siehe Info) und Zuckerrübensirup sowie Gewürze für das Birnenmus.